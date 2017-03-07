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’a 250 milyon dolar

VakıfBank’a 250 milyon dolar
VAKIFBANK, ICBC Turkey Bank AŞ'nin koordinatörlüğünde dünyanın en büyük bankası olan ICBC'den 3 yıl vadeli 250 milyon dolar kredi temin etti. Genel Müdürü Halil Aydoğan, "Hem bankamıza hem de ülkemiz ekonomisine duydukları güveni gösteren 3 yıl vadeli 250 milyon dolar tutarındaki kredi, dış ticaretin finansmanı ile birlikte genel finansman ihtiyaçları çerçevesinde kullandırılabilecektir" dedi.
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