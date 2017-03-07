Üstün yeteneklere Turkcell desteği

TURKCELL, Zeka Küpü projesi kapsamında üstün ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Türk EğitimVakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'yle (TEVİTÖL) işbirliğine gitti. Projede Turkcell, okulun bilişim altyapısını yeniledi. Öğrencilerin teknolojiyi kullanarak daha üretken olması için okula 20 bilgisayar, 3Dprinter, Arduino ile Maker malzemeleri ve akıllı tahtadan oluşan Zeka Küpü Teknoloji Laboratuvarı kuruldu. Ayrıca okulun tüm öğrencilerine 300 adet Turkcell T Tablet dağıtıldı. Turkcell Genel Müdürü KaanTerzioğlu, "Gelecekte yazılım, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve robot teknolojileri önem kazanacak. Pek çok projeye özel yetenekli bu gençlerimiz imza atacak" dedi.
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