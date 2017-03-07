Yol Durumu
  1. Erkek giyimden 1.1 milyar TL
  2. 53 TL’ye aile boyu sigorta

Üstün yeteneklere desteği

Üstün yeteneklere Turkcell desteği
TURKCELL, Zeka Küpü projesi kapsamında üstün ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'yle (TEVİTÖL) işbirliğine gitti. Projede , okulun bilişim altyapısını yeniledi. Öğrencilerin teknolojiyi kullanarak daha üretken olması için okula 20 bilgisayar, 3D printer, Arduino ile Maker malzemeleri ve akıllı tahtadan oluşan Zeka Küpü Teknoloji Laboratuvarı kuruldu. Ayrıca okulun tüm öğrencilerine 300 adet Turkcell T Tablet dağıtıldı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Gelecekte yazılım, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve robot teknolojileri önem kazanacak. Pek çok projeye özel yetenekli bu gençlerimiz imza atacak" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar