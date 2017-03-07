Faturalar şirketten

YİYECEK HİZMETİ
Düzenlemeye göre; birden çok uçuşu kapsayan gidiş-dönüş sıralı biletlerde, havayolu firması gidiş biletini kullanmayan yolcuyu dönüş uçuşuna kabul etmezse tazminat ödeyebilecek. Uçağın zorunlu nedenlerden dolayı başka bir havalimanına yönlendirilmesi durumunda yolcunun son varış noktasına transfer masrafı (taksi hariç) karşılanacak. Havayolu şirketlerinin görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girmesi beklenen yeni taslaktaki bazı düzenlemeler şöyle:
TAZMİNAT HAKKI VAR
Yolcular, tarife değişikliğinden 2 hafta ve daha az sürede bilgilendirilirse tazminat hakkını haiz olacak.
Güzergah değişikliği söz konusu olduğunda, son varış yeri değiştirilmeden, boş koltuk durumuna göre yolcunun uygun göreceği tarihte, ilave ücret alınmadan ulaşım imkanı sağlanacak.
Havayolu şirketi, uçuşlarla ilgili sıkıntılar yaşandığında tüm yolculara, makul ölçüde içecek ve yiyecek hizmeti sağlamakla yükümlü olacak.
Yolcuların uçak içinde veya dışında, 2 saat ve üzeri bekletilmesi durumunda da hizmet hakkı verilecek.
6 AY İÇİNDE ŞİKAYET EDİN
Şikayetlerin uçuş tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde ilgili hava taşıma işletmesine yapılması gerekiyor.
Taslaktaki yeni düzenlemelerden biri de bağlantılı uçuşlarla ilgili. Havayolu şirketi, bağlantılı seferlerden birinin gecikmesi durumunda, devam seferini kaçıran yolculara tüm hizmetleri verecek ve tazminat ödemesi yapacak. Ancak yeni taslakta şirketlerin, yolculara son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla 3 saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif etmeleri durumunda tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacak.
DÖVİZ AYARI
İç hatlarda seyahat eden yolculara yapılacak tazminat ödemeleri 1 euro = 3.2 Türk Lirası esas alınarak yapılacak. 31 Aralık 2017'ye kadar sadece iç hat uçuşlar için geçerli olacak bu oran, yıl sonunda yeni bir düzenleme yapılmaması halinde enflasyon kadar artacak.
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