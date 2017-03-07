Yol Durumu
  1. 53 TL’ye aile boyu sigorta
  2. Ekonomiye katık bize kazık

a 10 ay maaş

İşyerini kapatan veya iflas eden Bağ-Kur’lulara için geri sayım başladı. Yüzde 2 prim ödeyen , 10 aya varan maaş alacak. Maaş 705 ile bin 411 lira arasında olacak

Esnafa 10 ay maaş
Meclis'ten geçen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek torba yasa, işçilerden sonra esnaf için de işsizlik maaşının kapısını açacak. Kurulacak Esnaf Ahilik Sandığı ile a, zor duruma düşerek işyerini kapatması veya iflas etmesi durumunda 10 aya varan işsizlik maaşı verilecek. İşte ile ilgili bilinmesi gerekenler:

■ İsteğe bağlı sigortalılar, jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç tüm Bağ- Kur'lular kapsama girecek.

■ Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Şu anki en alt seviyeden prim ödeyen esnaf aylık 35,55 lira yatıracak, devlet de 17,77 lira verecek.

■ Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılar için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan; son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödemiş olanlara 240 gün, bin 80 gün faaliyetini sürdüren ve prim ödemiş olanlara 300 gün ödenek verilecek.

■ Ödeneğin günlük tutarı, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancın yüzde 40'ı kadar olacak. Ancak ödeneğin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyecek. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında damga vergisi kesilmiş olarak aylık en az 705,60 lira, en çok bin 411 lira işsizlik ödeneği verilecek.

■ Ödenekten yararlanabilmek için sigortalılığın bitmesi gerekecek.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar