Esnafa 10 ay maaş

Meclis'ten geçen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek torba yasa, işçilerden sonra esnaf için de işsizlikmaaşının kapısını açacak. Kurulacak Esnaf Ahilik Sandığı ile esnafa, zor duruma düşerek işyerini kapatması veya iflas etmesi durumunda 10 aya varanişsizlik maaşı verilecek. İşte işsizlik maaşı ile ilgili bilinmesi gerekenler:
■ İsteğe bağlı sigortalılar, jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç tüm Bağ-Kur'lular kapsama girecek.
■ Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1devlet payı olarak ödenecek. Şu anki en alt seviyeden prim ödeyen esnaf aylık 35,55 lira yatıracak, devlet de 17,77 lira verecek.
■ Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılar için sigortalılığının sona ermesinden önceki son120 gün sürekli çalışmışolanlardan; son 3 yıl içinde 600gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödemiş olanlara 240 gün, bin 80 gün faaliyetini sürdüren ve prim ödemiş olanlara 300 gün ödenek verilecek.
■ Ödeneğin günlük tutarı, sigortalının son 4 aylık primeesas kazançları dikkatealınarak hesaplanan günlük ortalama kazancın yüzde40'ı kadar olacak. Ancak ödeneğin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyecek. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında damga vergisi kesilmiş olarak aylık en az 705,60 lira, en çok bin 411 lira işsizlik ödeneği verilecek.
■ Ödenekten yararlanabilmek için sigortalılığın bitmesi gerekecek.
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