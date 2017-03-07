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Erkek giyimden 1.1 milyar TL

Erkek giyimden 1.1 milyar TL
Erkek giyimde atağa kalkan Koton, buradan bu yıl 1.1 milyar lira ciro elde etmeyi hedefliyor. Hem erkek giyime hem de jean kategorisine yatırımlarını artırdıklarını söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, "Sonbahar-kış sezonunda Türkiye'de erkek denim ciromuz 1 yılda yüzde 66 arttı. Toplam jean kategorisinde ise yüzde 49 büyüme gerçekleştirdik. Jean pazarındaki payımizi 2 yılda 4 katına çıkardık" dedi.
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