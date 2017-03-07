Erkek giyimden 1.1 milyar TL

Erkek giyimde atağa kalkan Koton, buradan bu yıl 1.1 milyarlira ciro elde etmeyi hedefliyor. Hem erkek giyime hem de jean kategorisine yatırımlarını artırdıklarını söyleyen Koton Yönetim Kurulu Üyesi GüldenYılmaz, "Sonbahar-kış sezonunda Türkiye'de erkek denim ciromuz 1 yılda yüzde 66 arttı. Toplam jean kategorisinde ise yüzde 49 büyüme gerçekleştirdik. Jean pazarındaki payımizi 2 yılda 4 katına çıkardık" dedi.
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