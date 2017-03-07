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Ekonomiye katık bize kazık

Ekonomiye katık bize kazık
Türkiye, dünyanın önemli domates üretim merkezlerinden... Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin 11.85 milyon tonluk üretimle Çin, Hindistan ve ABD'nin ardından dördüncü sırada yer aldığını, dünya domates üretiminin yüzde 6.9'unu karşıladığını söyledi. Türkiye'nin dördüncü sırada yer aldığı dünya domates ihracatında payının yüzde 4.5'e ulaştığına işaret eden Bayraktar, yaz-kış üretilebilen ve ekonomiye yaklaşık 12.7 milyar liralık katkı sağlayan domateste sorunların en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bayraktar, şöyle konuştu: "Salçalık domateste yapılan sözleşmeli üretimde, sözleşmelerin sanayiciler tarafından tek taraflı hazırlanması üreticileri mağdur ediyor. Üretimde teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak verimi artırmanın yolları aranmalı, birim maliyet düşürülerek, ihracatta da avantajlı bir konuma geçilmeli. Üretici birlikleri ve kooperatifleri ürün pazarlamasında daha güçlü hale getirilmeli."

PAHALI YİYORUZ
Domatesi, üretim merkezi olmamıza karşın pahalıya yiyoruz. Özellikle üretici-market fiyatı arasındaki yüzde 300'lük fark dikkat çekiyor. Üreticiden 1.39 liraya çıkan domates, markette ise 5 liraya satılıyor.
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