Dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü 18 Mart'ta atılacak. Yapı Merkezi, Limak ve Güney Koreli firmalardan oluşan konsorsiyumun yapacağı köprünün iki yakasında en yakın yerler olan Lapseki ve Gelibolu'da meraklı bekleyiş devam ediyor.

FİYATLAR 10 KAT ARTTI

Projeden gelen her yeni haber ise bölgedeki arsa ve konut fiyatlarının artışını sağlıyor. Gayrimenkul Değerleme şirketlerine son günlerde en sık sorulan bölge Çanakkale oluyor. Vasıfsız arazilerin 10 kat fiyat artışı yaşadığı bölge, değer kazanmaya hızla devam ediyor.

Milliyet'e konuşan TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, bölgede artış trendinin sürdüğünü belirtirken, "2 yıldır bu bölgede iş sayılarımızda bir artış var. Türkiye'de proje, yapımı başlayınca mutlaka ciddi bir prim yaptırır. Burada da artış devam edecek" ifadelerini kullandı.

'FİYAT ARTIŞI HIZLANACAK'

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Şeyma Şehirli, genel olarak sektörde 16 Nisan referandumunun beklendiğini belirterek, fiyat artışının hızlanacağını söyledi. 2 yıl sonra köprüde önemli bir noktaya gelineceği için fiyatın en üst noktaya ulaşabileceğini kaydeden Şehirli, "Bölge önemli bir erişilebilirlik kazandığı için arsa fiyatları önemli bir artış gördü. Sıkça sorular geliyor, ne tür alımlar yapılması konusunda fikir soruluyor" dedi.

Gelibolu emlakçılarından olan Yunus Emlak sahibi Şenol Çorbacı, bölgenin coğrafi özelliklerinde dolayı arsaların da az olduğuna dikkat çekerken, köprü nedeniyle fiyat artışının tavan yaptığını ifade etti. Arsa sahiplerinin köprünün başlamasıyla yeni bir artış dalgası beklediğini kaydeden Çorbacı, şunları söyledi:

"Tarla olarak dönümü 10 bin lira bile olmayan yer şu anda 100 bin liraya satılmak isteniyor. Alıcı bakıyor ama temkinli. Satıcı ise fiyatın daha da yükselmesini bekliyor. Değer artışını günden güne görüyoruz."

'SİNERJİSİNİ BÜTÜN BÖLGEYE YAYACAK'

Gayrimenkul Değerleme'nin yaptığı araştırmaya göre, Lapseki ilçesinin güneyinde yer alan Kocaveli-Suluca köyü bölgelerinde yüzde 100, hatta daha üstünde artış var. 1 yıl önce metrekaresi 25-80 lira arasında olan arazi fiyatları 200 lirayı gördü. Gelibolu Sütlüce köyü de istenen değerler bakımından yüzde 100'e varan artışlar görülüyor. Metrekaresi 60 lirayı gören araziler şu anda 130 lirayı geçen fiyatlarla satılıyor. Gelibolu Yarımadası sit alanı olduğu için yapılaşma belirli izinlerin alınmasının ardından yapılabiliyor.

Tekirdağ, Balıkesir, İzmir'e kadar bu artışın etkilerinin tüm geçiş noktalarında hissedilir hale geleceği belirtiliyor.