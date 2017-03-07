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Bedelliden 6 milyar TL

Bakan Işıktan bedelli açıklaması
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kamuoyunda olarak bilinen 2011 ve 2014'te yapılan düzenlemelerden toplam 274 bin yükümlünün yararlandığını belirtirken, elde edilen gelir miktarını ise 5 milyar 774 milyon 700 bin lira olarak açıkladı. 15 Aralık 2011'de yürürlüğe giren bedelli uygulamasına 70 bin 120 kişinin başvurduğunu, 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir sağlandığını kaydeden Işık, "Bedelli askerlikle ilgili 13 Aralık 2014'te yapılan uygulamaya 203 bin 905 kişi başvurdu, 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi" diye konuştu.

Evrin GÜVENDİK
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