Bedelliden 6 milyar TL

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kamuoyunda bedelli askerlik olarak bilinen 2011 ve 2014'te yapılan düzenlemelerden toplam 274 bin yükümlünün yararlandığını belirtirken, elde edilen gelir miktarını ise 5 milyar 774 milyon700 bin lira olarak açıkladı. 15 Aralık 2011'de yürürlüğe giren bedelli uygulamasına 70 bin 120 kişinin başvurduğunu, 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir sağlandığını kaydeden Işık, "Bedelli askerlikle ilgili 13 Aralık 2014'te yapılan uygulamaya 203 bin 905 kişi başvurdu, 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.