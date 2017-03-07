Accor ve Rixos ortaklık kurdu

Accorhotels ile Rixos Hotels,lüks otelcilik pazarında büyüme stratejileriçerçevesinde stratejik ortaklık anlaşmasıimzaladı. Yapılan açıklamaya göre,ortak girişim şirketi yüzde 50'şereşit ortaklık yapısıyla kurulurken; ikimarka Rixos marka çatısı altında çeşitliülkelerde faaliyet gösteren resort otelleringeliştirilmesi ve yönetimi konusundaişbirliği yapacak. AccorHotels ortakgirişim sayesinde Türkiye, Birleşik ArapEmirlikleri, Mısır, Rusya ve Avrupa'dakiönemli destinasyonlarda 15 oteli kendiağına entegre edecek. Rixos ise işbirliğikapsamında 5 şehir otelini AccorHotelsbünyesinde yer alan bir otel markası ileyönetmeyi planlıyor.
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