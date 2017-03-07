Accor ve Rixos ortaklık kurdu

Accorhotels ile Rixos Hotels, lüks otelcilik pazarında büyüme stratejileri çerçevesinde stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamaya göre, ortak girişim şirketi yüzde 50'şer eşit ortaklık yapısıyla kurulurken; iki marka Rixos marka çatısı altında çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren resort otellerin geliştirilmesi ve yönetimi konusunda işbirliği yapacak. AccorHotels ortak girişim sayesinde Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya ve Avrupa'daki önemli destinasyonlarda 15 oteli kendi ağına entegre edecek. Rixos ise işbirliği kapsamında 5 şehir otelini AccorHotels bünyesinde yer alan bir otel markası ile yönetmeyi planlıyor.