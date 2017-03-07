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53 TL’ye aile boyu sigorta

53 TL’ye aile boyu sigorta
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyen milyonlara indirim geliyor. Meclis'ten geçen ve Nisan'da yürürlüğe girecek düzenleme ile ayda 53 lira ödenerek sağlık hizmetlerinden yararlanılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Orhan Koç, düzenlemenin detaylarını anlattı. Vatandaşların ayda 53 lira yatırarak kendisi, eşi, çocukları, bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının GSS kapsamına girebileceğini belirten Koç, bu ücreti yatıramayan vatandaşların ise gelir testine tabi tutularak yeşil kartlı sayılabileceğini kaydetti. Düzenleme ile vatandaşların 53 lira yatırarak üniversite ve özel hastaneler dahil tüm hizmetleri alabileceğini vurgulayan Koç, "Geçmişte bir prim borcu çıkmış olanlara, oradaki ay ile 53 lirayı çarpıp çıkan rakamı faizsiz ve yine aynı vade üzerinde ödemek kaydıyla taksitli yatıracak" dedi.
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