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15 bin yeni istihdam

15 bin yeni istihdam
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı'nın başlattığı istihdam seferberliğinin sıkı takipçisi olacağını söyledi. 300 sanayiciyle bir toplantı yaptığını anlatan Şahin, "Şehrimizde özellikle genç işsizliği çok fazla. Devletimizin verdiği destekle işadamlarımız da üzerine düşeni yapmaya hazır. 300 sanayiciden toplamda 15 bin kişilik istihdam sözü aldım" dedi. Şahin, işe alımların bu ay ve yıl sonunda olmak üzere iki aşamalı olacağını kaydetti.
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