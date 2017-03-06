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Üreticiye süper ler yolda

Üreticiye süper teşvikler yolda
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 17 ilde sebze ve meyve ticaretindeki lojistik altyapının geliştirilmesine yönelik vereceklerini bildirerek, "250 bin ile 2 milyon lira arasında değişen teşvikler kapsamında, bu alandaki yatırımların azami yüzde 75'i karşılanacak" dedi. Üretici örgütlerine ilave teşvikler de vereceklerini söyleyen Tüfenkci, "Altyapı desteğine ek olarak personel istihdamına yönelik teşviklerle de üreticinin yanında yer alacağız" diye konuştu. Tüfenkci, sebze-meyvede zayiat oranının yüzde 10'a düşürülmesiyle ekonomiye 15 milyar lira kazandırılabileceğine işaret etti.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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