Üreticiye süper teşvikler yolda

Gümrük ve Ticaret Bakanı BülentTüfenkci, 17 ilde sebze ve meyveticaretindeki lojistik altyapınıngeliştirilmesine yönelik teşvikvereceklerini bildirerek, "250bin ile 2 milyon lira arasındadeğişen teşvikler kapsamında,bu alandaki yatırımların azamiyüzde 75'i karşılanacak"dedi. Üretici örgütlerine ilaveteşvikler de vereceklerinisöyleyen Tüfenkci, "Altyapıdesteğine ek olarak personelistihdamına yönelik teşviklerle de üreticininyanında yer alacağız" diye konuştu.Tüfenkci, sebze-meyvede zayiat oranınınyüzde 10'a düşürülmesiyle ekonomiye 15milyar lira kazandırılabileceğine işaret etti.
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