Türkiye tehditlere meydan okudu

Türkiye ekonomisi, FETÖ'nün yurt dışında ürettiği komplolara, kredi derecelendirme kuruluşlarının bilinçli saldırılarına inat büyümeye devam ediyor. Başbakan Yardımcısı NurettinCanikli, Türkiye'nin ekonomik tehditlere meydan okuduğunu vurgularken, "Derecelendirme kuruluşlarının ellerinde atacak mermisi kalmadı" diye konuştu. FED toplantısına değinen Canikli, "Dalgalanmalar ekonomiye olumsuz yansımaz" dedi.
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