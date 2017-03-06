Yol Durumu
  1. Memur olmak için işten ayrılırsanız
  2. 2B arazisine ek süre

Türkiye tehditlere meydan okudu

Türkiye tehditlere meydan okudu
Türkiye ekonomisi, FETÖ'nün yurt dışında ürettiği komplolara, kredi derecelendirme kuruluşlarının bilinçli saldırılarına inat büyümeye devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye'nin ekonomik tehditlere meydan okuduğunu vurgularken, "Derecelendirme kuruluşlarının ellerinde atacak mermisi kalmadı" diye konuştu. FED toplantısına değinen Canikli, "Dalgalanmalar ekonomiye olumsuz yansımaz" dedi.

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar