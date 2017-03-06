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'nin ı Almanları çıldırttı

Türk Hava Yolları () 'nın başkenti Berlin'deki 'na verdiği la Almanları adeta çıldırttı.

THYnin reklamı Almanları çıldırttı

Başkent Berlin'deki 'nda bulunan büyük bir alana çeşitli lar veren Alman medyasının hedefi oldu.

Büyük bir alanı kiralayan THY, ikram ve lounge gibi konuları ön plana çıkardığı reklam tasarımlarından birine İstanbul'daki CIP Lounge resmini koyarak "İstanbul'daki Lounge'ımız bazı havalimanlarından daha büyük" yazdı.

'nın önemli gazetelerinden Bild, reklamın küçük düşürücü olduğunu ve bilinçli bir şekilde hazırlandığını iddia etti. THY'yi Tegel Havalimanı ile dalga geçmekle suçlayan Bild gazetesi ve diğer Alman medya kuruluşları, reklamın işe yaramaz olduğunu belirtti.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi 19:06
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