Başkent Berlin'deki Tegel Havalimanı'nda bulunan büyük bir alana çeşitli reklamlar veren THY Alman medyasının hedefi oldu.

Büyük bir alanı kiralayan THY, ikram ve lounge gibi konuları ön plana çıkardığı reklam tasarımlarından birine İstanbul'daki CIP Lounge resmini koyarak "İstanbul'daki Lounge'ımız bazı havalimanlarından daha büyük" yazdı.



Almanya'nın önemli gazetelerinden Bild, reklamın küçük düşürücü olduğunu ve bilinçli bir şekilde hazırlandığını iddia etti. THY'yi Tegel Havalimanı ile dalga geçmekle suçlayan Bild gazetesi ve diğer Alman medya kuruluşları, reklamın işe yaramaz olduğunu belirtti.