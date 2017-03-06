Servet balıkta!

Türkiye'nin en zengin 100ismi içerisinde, balık burcuolanlar varlıkları ve sayıları ilediğer burçlara fark attı. Forbes'unhazırladığı sıralamaya göre; 100Türk'ün 15'i balık burcu. Bu kişilertoplam servetten yüzde 13.5 oranındapay alıyor. Koç ve Oğlak da iddialıburçlardan... Yaylar ise 100 zenginiçinde sadece 4 olan sayıları ile sonsırada yer alıyor.
BALIK: 15 kişi, toplam servet 13.9milyar dolar. Ferit Şahenk, AhmetÇalık, Ali Ağaoğlu, Suzan SabancıDinçer... OĞLAK: 11 kişi, toplam servet 6.5 milyar dolar. Sevil Sabancı, Kamil Yazıcı... KOÇ: 10 kişi, toplam servet 10.6 milyar dolar. Murat Ülker, Ömer Koç, Ali Koç, Aziz Torun... İKİZLER: 9 kişi, toplam servet 9.4milyardolar. Suna Kıraç, Faruk Eczacıbaşı, Sinan Tara... BAŞAK: 8 kişi, toplam servet 10.2 milyar dolar. Hüsnü Özyeğin, Semahat Arsel, Ahmet Nazif Zorlu... ASLAN: 7 kişi, toplam servet 7.9 milyardolar. Suat Günsel, Sezai Bacaksız, Mehmet Ali Aydınlar... KOVA: 7 kişi, toplam servet 5.9milyar dolar. Filiz Şahenk,Nurettin Çarmıklı, İnanKıraç... TERAZİ: 6 kişi, toplam servet 6.9 milyar dolar. Erman Ilıcak, Rahmi Koç, Nezih Barut... AKREP: 6 kişi, toplam servet 5.5milyar dolar. Bülent Eczacıbaşı, DilekSabancı... YENGEÇ: 6 kişi, toplam servet 3.6milyar dolar. Fatma Tuba Yazıcı,Tuncay Özilhan... BOĞA: 5 kişi, toplam servet 4.8 milyardolar. Şarık Tara, Ünal Aysal... YAY: 4 kişi, toplam servet 2.5milyar dolar. Demet Sabancı Çetindoğan, Ömer Sabancı...
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