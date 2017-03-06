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Servet balıkta!

En zengin 100 Türk’ün çoğunluğu balık burcu çıktı. Bu burçtan olan 15 zengin, toplam servetten yüzde 13.5 pay aldı. Yaylar ise 100 kişi içinde sadece 4 olan sayıları ile son sırada

Servet balıkta!
Türkiye'nin en zengin 100 ismi içerisinde, balık burcu olanlar varlıkları ve sayıları ile diğer a fark attı. Forbes'un hazırladığı sıralamaya göre; 100 Türk'ün 15'i balık burcu. Bu kişiler toplam servetten yüzde 13.5 oranında pay alıyor. Koç ve Oğlak da iddialı burçlardan... Yaylar ise 100 zengin içinde sadece 4 olan sayıları ile son sırada yer alıyor.

BALIK: 15 kişi, toplam servet 13.9 milyar dolar. Ferit Şahenk, Ahmet Çalık, Ali Ağaoğlu, Suzan Sabancı Dinçer...
OĞLAK: 11 kişi, toplam servet 6.5 milyar dolar. Sevil Sabancı, Kamil Yazıcı...
KOÇ: 10 kişi, toplam servet 10.6 milyar dolar. Murat Ülker, Ömer Koç, Ali Koç, Aziz Torun...
İKİZLER: 9 kişi, toplam servet 9.4 milyar dolar. Suna Kıraç, Faruk Eczacıbaşı, Sinan Tara...
BAŞAK: 8 kişi, toplam servet 10.2 milyar dolar. Hüsnü Özyeğin, Semahat Arsel, Ahmet Nazif Zorlu...
ASLAN: 7 kişi, toplam servet 7.9 milyar dolar. Suat Günsel, Sezai Bacaksız, Mehmet Ali Aydınlar...
KOVA: 7 kişi, toplam servet 5.9 milyar dolar. Filiz Şahenk, Nurettin Çarmıklı, İnan Kıraç...
TERAZİ: 6 kişi, toplam servet 6.9 milyar dolar. Erman Ilıcak, Rahmi Koç, Nezih Barut...
AKREP: 6 kişi, toplam servet 5.5 milyar dolar. Bülent Eczacıbaşı, Dilek Sabancı...
YENGEÇ: 6 kişi, toplam servet 3.6 milyar dolar. Fatma Tuba Yazıcı, Tuncay Özilhan...
BOĞA: 5 kişi, toplam servet 4.8 milyar dolar. Şarık Tara, Ünal Aysal...
YAY: 4 kişi, toplam servet 2.5 milyar dolar. Demet Sabancı Çetindoğan, Ömer Sabancı...
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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