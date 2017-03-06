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Piyasaya 2 haftada 11 milyar girecek

Piyasaya 2 haftada 11 milyar girecek
Hükümet, kur şoku yaşayan firmaların elinden tutarken, üretim ve ihracatın artması için tüm imkanlar seferber ediliyor. Sıfır faizli işletme kredisine başvuranların sayısı 771 bine ulaştı. Hükümet, ilk yılı ödemesiz olmak üzere 3 yılda geri ödenmek üzere 462 bine yakın işletmeye faizsiz kredi verecek. 2 hafta içinde destekleriyle piyasaya yaklaşık 11 milyar liranın girmesi bekleniyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti iktidarı döneminde KOBİ'lere verilen desteğin 3.5 milyar lirayı geçtiğini söyledi. Kredi başvurularının KOSGEB, Sayıştay ve Bakanlık müfettişlerince denetlendiğini kaydeden Özlü, "Kredi başvuru işlemleriyle ilgili itiraz imkanı da bulunuyor" şeklinde konuştu.

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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