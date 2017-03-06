MarkET farkı!

Yüksek et fiyatları, tüketicinin cebini vuruyor. Vatandaş etteki pahalılıktan yakınırken, üretici ve market fiyatları arasındaki büyük fark dikkat çekiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerine göre; Şubat'ta marketlerde dana etinin fiyatı yüzde 2.34 geriledi. Buna karşın dana etinin üretici ile market fiyatı arasında tam yüzde 70.89 fark görüldü.
24 TL'DEN 41 TL'YE ÇIKIYOR
Üreticide 24.45 lira olan dana etinin kilosu, marketlerde ise ortalama 41.78liradan satılıyor. Şubat'ta marketlerde kuzu etinin fiyatı ise yüzde 0.29 arttı. Üreticide kilo fiyatı 28.50 lira olan kuzu eti markette ortalama 46.79 liraya satılırken, arada yüzde 64.16'lık fark ortaya çıktı. Marketlerde bonfile, pirzola gibi ürünler de 70 lirayavaran fiyatlarla satılırken, tavuk da ortalama 7.77lira kilogram fiyatıyla raflara çıkıyor. Vatandaş fiyatların yüksekliğinden yakınırken; Et ve Süt Kurumu daha hesaplı fiyatlarıyla alımı kolaylaştırıyor.
SOĞAN YAKTI!
Sebze-meyvede üretici ile market fiyatı arasındaki uçurum sürüyor. Şubat'ta en büyük fark, yüzde 414 ile kuru soğanda görüldü. Üreticide 20 kuruş olan kuru soğan, market tezgahlarına 1 lira 3 kuruşa çıktı. Tarlada 67 kuruş olan elma da markette 3 lira 43 kuruşa satılırken, arada tam yüzde 411,64 fark görüldü.
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