Ekonomik tehditlere meydan okuduk

DERECELENDİRME KURULUŞLARININ OYUNU: TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı derecelendirme kuruluşlarının politikalarıyla şekillenmeye başladı. S&P, Moody's'in kararları zincirin halkaları gibi oldu. Sürekli olumsuz bir hava pompalandı. AB Komisyonu'nun Türk bankacılık sistemine ilişkin açıklamasının ardından TL toparlanmaya başladı. Fitch'in açıklamasından sonra yeniden değer kaybetti. Bunlar tesadüf değil. Piyasalardaki olumlu havayı negatife çevirmeye çalışıyorlar.
MERKEZ BANKASI BÜYÜK KATKI SUNDU: Dalgalanmanın reel sektörü etkilememesi için her türlü tedbir alındı. Merkez Bankası sıkılaştırma politikasını kararlı sürdürdü. Kesinlikle doğru politikaydı. Finansal sıkıntıların giderilmesi için kredi hacmi oluşturduk, kullanmaya başlıyoruz.
KOBİ'LERİN BATMASINI ÖNLEDİK: KOBİ'lerin nakit giriş, çıkıştaki dengesizlikler nedeniyle batmasını önlemek için destek sağlandı. Atılan adımlarla TL'deki erezyon durdu.
FED KARARI PİYASADA TAHRİBAT YAPMAZ
Piyasaların gözü 15 Mart'ta FED'in faiz kararına çevrilirken Canikli, "FED'in raporlarından faiz artıracağına yönelik yorum çıkarılırsa dolar, diğer bütün para birimleri karşısında değer kazanır. Tam tersi olursa değer kaybeder. Dalgalanmalar ekonomiye olumsuz yansımaz, tahribat bırakacak şekilde olumsuzluk ortaya çıkmaz" şeklinde konuştu. Piyasa şartları dışındaki spekülatif saldırılara dikkat çeken canikli, "Türkiye son aylarda böyle bir tehditle karşı karşıya kaldı ama atılan adımlarla tamamen ortadan kaldırıldı" diye konuştu.
FETÖ SALDIRMAYI SÜRDÜRÜYOR
Başbakan Yardımcısı Canikli, 'FETÖ dahil terör örgütleri küresel ölçekte destek görüyorsa, bir üst güç tarafından yönlendirildiğine inanıyoruz. Diğer alanda sonuç alamadılar ekonomi alanında benzer sabotaj ve saldırılara başladılar. Türkiye'nin istikrarsızlaşması noktasında her şeyi yapıyorlar" dedi.
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