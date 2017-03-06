Borsadaki şirketlerin değeri 83 milyar arttı

30 Aralık itibarıyla Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 616 milyar lira olurken, bu rakam 3 Mart itibarıyla 699 milyar lira olarak hesaplandı. Böylece borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri 700 milyar liraya ulaşırken, yılbaşından bu yana 83 milyarlira civarında değer artışı yaşandı. Bu dönemde 83 milyar liralık değer artışının büyük bir kısmı borsanın devlerinden geldi. 2016 sonunda 372milyar 452,6 milyon lira olan en değerli 20 şirketin piyasa değeri, 3 Mart itibariyle 426 milyar 789,9 milyon liraya yükseldi. Böylece devler 2 ay gibi kısa bir sürede değerlerine yaklaşık 54.3 milyar lira kattı.
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