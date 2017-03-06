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Borsa 25 ayın zirvesinde

'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,47 artışla 25 ayın kapanış zirvesi olan 91.044,99 puandan tamamladı.

Borsa 25 ayın zirvesinde

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.322,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 2,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,18 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile spor oldu.

BORSA 25 AYIN ZİRVESİNDE
Güne pozitif başlayan 'da BIST 100 endeksi, banka pay piyasaları öncülüğünde 28 Ocak 2015 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 91.143,77 puana kadar çıktı ve günün yüzde 1,47 artışla 91.044,99 puandan tamamladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 91.000 puanın üzerinde kapanışlarını devam ettirmesi durumunda yeni hedeflerin 91.800 ve 93.400 zirveleri olacağını dile getiren analistler, olası kar satışları durumunda ise 88.500 puanın destek olarak izleneceğini kaydetti.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi 20:30
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