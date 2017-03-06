Ar-Ge’de aslan payı 3 bakanlığa

Meclis'e sunulan YüksekTeknolojiler Araştırma Merkezikurulmasını öngören tasarı, Ar-Geharcamalarıyla ilgili de rakamları ortayakoydu. Ar-Ge'ye Bilim Sanayi ve TeknolojiBakanlığı için 3 milyar lira, KalkınmaBakanlığı için 1.2 milyar lira, Milli EğitimBakanlığı için de 770 milyon lira kaynakayrıldı. Ar-Ge ödeneklerinde aslan payınıalan 3 bakanlığın dışında Orman ve Suİşleri Bakanlığı'na 292 milyon, GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na 268milyon, Maliye Bakanlığı'na 250 m ilyon,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'naiçin 22 milyon, Sağlık Bakanlığı'na 24milyon, Başbakanlık'a 4 milyon, İçişleriBakanlığı'na 1.9 milyon lira ödenek verildi.
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