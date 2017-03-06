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’de aslan payı 3 bakanlığa

Ar-Ge’de aslan payı 3 bakanlığa
Meclis'e sunulan Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi kurulmasını öngören tasarı, harcamalarıyla ilgili de rakamları ortaya koydu. Ar-Ge'ye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için 3 milyar lira, Kalkınma Bakanlığı için 1.2 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı için de 770 milyon lira kaynak ayrıldı. Ar-Ge ödeneklerinde aslan payını alan 3 bakanlığın dışında Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na 292 milyon, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na 268 milyon, Maliye Bakanlığı'na 250 m ilyon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na için 22 milyon, Sağlık Bakanlığı'na 24 milyon, Başbakanlık'a 4 milyon, İçişleri Bakanlığı'na 1.9 milyon lira ödenek verildi.

Evrin GÜVENDİK
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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