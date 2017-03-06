2B arazisine ek süre

Maliye BakanıNaci Ağbal, 7 Mart'tasona erecek 2B araziişlemlerine başvurusüresinin alınan kararlauzatıldığını söyledi. "2Barazisi olup da satın almabaşvurusunu yapan ancaködemesini yapamayanveya taksitini ödeyemeyenvatandaşlarımıza 6 aydaha imkan sağlıyoruz.Yani Eylül'e kadar ödemeleriertelemiş oluyoruz" diyen Ağbal,"Yine 2B arazisini almak içinbaşvurmamış vatandaşlarımıziçin de aynı uzatmayıyapıyoruz" ifadesinikullandı. KrediGaranti Fonu'ndadaha şimdiden 70milyar lirayı aştıklarınıbelirten Ağbal, "İnşallahbu kredi imkanı, biryandan işletmelerimizinmevcut kredileriniyenidenyapılandırmalarıiçin imkan sağlayacak,diğer taraftan da yenikredi almalarına fırsatverecek" dedi.
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