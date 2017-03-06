2B arazisine ek süre

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 7 Mart'ta sona erecek 2B arazi işlemlerine başvuru süresinin alınan kararla uzatıldığını söyledi. "2B arazisi olup da satın alma başvurusunu yapan ancak ödemesini yapamayan veya taksitini ödeyemeyen vatandaşlarımıza 6 ay daha imkan sağlıyoruz. Yani Eylül'e kadar ödemeleri ertelemiş oluyoruz" diyen Ağbal, "Yine 2B arazisini almak için başvurmamış vatandaşlarımız için de aynı uzatmayı yapıyoruz" ifadesini kullandı. Kredi Garanti Fonu'nda daha şimdiden 70 milyar lirayı aştıklarını belirten Ağbal, "İnşallah bu kredi imkanı, bir yandan işletmelerimizin mevcut kredilerini yeniden yapılandırmaları için imkan sağlayacak, diğer taraftan da yeni kredi almalarına fırsat verecek" dedi.