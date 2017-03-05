Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye uzay konusunda geçmişten beri çalışmalar yapıldığını ancak çalışmaların daha dar ölçekli yürütüldüğünü ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde uzay ve havacılık konusunda çalışmaların yapıldığını hatırlatan Arslan, "Biz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı olarak Uzay ve Havacılık Teknolojileri Genel Müdürlüğünü kurduk ve bu 5 yıldır genel müdürlük statüsünde hizmet veriyordu." diye konuştu.

Bu konuda ajans seviyesinde bir kuruluş kurmaya çalıştıklarını anlatan Arslan, şunları söyledi:

"Gerek havacılık sanayisinin gelişmesi gerek uzaydaki gelişmeler gerekse ülkemizin uzaydaki uydular marifetiyle aldığı yer çerçevesinde artık bunun bir genel müdürlük seviyesinde yürütülemeyeceği, bunun bir ajans seviyesinde olması gerektiğini ve ülkemizin de artık uzayda olması gerektiğini, uzay politikalarına, havacılık politikalarına yön veren ülkeler arasında olması gerektiğini düşündüğümüz için ajans seviyesinde bir kuruluş kurduk, kuruyoruz."

"TÜRKSAT 6A'YI MİLLİ VE YERLİ KATKILARLA ÜLKEMİZDE ÜRETMİŞ OLACAĞIZ"

12 ülkenin uydu fırlatma kabiliyetine sahip olduğunu söyleyen Arslan, Türkiye'nin de Uzay Ajansıyla bu ülkeler arasına gireceğini kaydetti.

Özellikle astronot eğitimi dahil, birçok konuda bu ülkeler arasında yer alacaklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Uzaya uydu fırlatma kabiliyeti dahil ki bugün dünyada 12 ülke uydu fırlatma kabiliyetine sahip, bunların arasına girmiş olacağız. Zaten kendi uydumuzu üretmekle ilgili geçmişten beri düşüncelerimiz vardı. Biz yaklaşık 10 yıldır ürettiğimiz uydularda Türk mühendislerinin bu yeteneğini ve bu yetkinliğini kazanabilmesi adına mühendislerimizi dünyanın her yerinde üretim safhalarında da bulunduruyorduk. Mühendislerimiz gerekli yetkinliğe sahip oldular. Ülkemizde bu yetkinlikte gerekli eğitimli, donanımlı personel var artık. Türksat 5A ve 5B ile birlikte yerli ürün katkısını, milli ürün katkısını artırarak ülkemizde de artık uydu parçalarını üretebilir hale geleceğiz ve Türksat 6A'yı inşallah tamamen milli ve yerli katkılarla ülkemizde üretmiş olacağız. Dolayısıyla Türkiye Uzay Ajansıyla birlikte bundan sonra uydu üreten, uydu fırlatan ama bununla yetinmeyip uydu ihraç eden bir ülke haline gelmek istiyoruz. Tabii sadece uydu yapmak yetmiyor. Bunların fırlatılabilme kapasitesi ve kabiliyeti de ülkeler için çok önemli. Bu sektörde avantaj sağlamış oluyor. Biz de inşallah Türkiye Uzay Ajansıyla birlikte artık fırlatma kabiliyetine de haiz bir ülke olacağız."