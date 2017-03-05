Siciller silinsin

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, talepler doğrultusunda bankalarla da görüşerek "sicil affı" getirdiklerini anımsattı. Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti: "Ama ne oluyor, 'siz çeki ödememişsiniz' deniliyor ve kredi verilmiyor. Zaten sicil affını bu yüzden getirdik. O zaman ne anlamı var sicil affının? Bunu engelleyen kim? Bankanın müdürü, yöneticisi. Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum; o bankaları gerçekten yakından izliyoruz. Elimizde birçok denetimmekanizmaları var. Hesabını sorarız."
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