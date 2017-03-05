Promosyon için kimlik yeter

Emeklilerin alacakları promosyon için süreç başladı. Emekliler seçtikleri bankalara giderek başvurularını yapıyor. Daha önce konulan üç şartın kaldırılması da emeklilerin işini kolaylaştırdı. Artık emekliler sadece nüfus cüzdanlarıyla istedikleri banka şubesine giderek sözleşmelerini imzalıyor. 3 yıl boyunca aynı bankadan maaşını alma sözü veren emekliler, ücretlerine göre de promosyonlarını peşin olarakalıyor. YENİ PROTOKOL
Bu arada SGK emeklilerin promosyonunu vermek isteyen bankalarla yeni protokoller imzalıyor. Yeni protokollerde promosyon için herhangi bir şart öne sürülemiyor. Bunu kabul eden banka sayısı da gün geçtikçe artıyor. Kamu bankalarından sonra birçok özelbanka da şartsız promosyonvermeyi kabul etti. Bankalarda bazı emeklilere 'ürünlerden kullanma'mecburiyeti getirildiğininduyulması sonrası hükümet yetkilileri açıklama yaparak bankaları uyardı. Bu yüzden emekliler kendilerine şart konulmasını kabul etmek zorunda değil. Yetkililer şart koşan bankalarla sözleşme yapılmamasını öneriyor.
TEB DE İMZALADI Emeklilere banka promosyonu verilmesi için SGK ile protokol imzalayan Türk Ekonomi Bankası (TEB) ödeme yapmaya başlayacak. Maaşını TEB'e taşıyan emekliler, 3 yıl boyunca emekli maaşlarını TEB'den alacaklarını taahhüt etmeleri karşılığında maaş aralıklarına göre peşin promosyon ödemesi alabilecek. Emekli maaşı 1000 liraya kadar olanlara 300 lira, 1000 ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, 2 bin lira ve üzerinde olanlara ise toplam 450 lira promosyon ödemesi yapılacak.
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