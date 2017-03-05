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resmen satıldı

Opel resmen satıldı
Peugeot ve Citroen araçların üreticisi olan Fransız ABD'li ile 'in satışı konusunda anlaştı. Opel'le birlikte GM bünyesinde yer alan Vauxhall'ın da PSA bünyesine geçmesi bekleniyor. Opel yetkilileri dün şirket çalışanlarını toplayarak şirketin satış sürecinde olduğunu belirtti fakat detay vermedi. General Motors son 16 yıldır üst üste Avrupa'da zarar açıklıyor. Opel'in ödemek zorunda olduğu borç ve tazminat tutarlarının 10 milyar dolara yakın olduğu belirtiliyor.
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