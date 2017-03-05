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Kadınlara can borcum var

’na katılan Erdoğan, ‘Kadınlara siyasi hayatımda çok borçlanmıştım. Buna can borcu da eklendi. İstihdamda da öncelik kadınlara’ dedi

Kadınlara can borcum var
Cumhurbaşkanı , "Siyasi hayatımda kadınlarımıza zaten çok borçlanmıştım. 15 Temmuz'dan sonra buna bir de can borcu eklendi. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızla omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Erdoğan, HAK-İŞ tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda, siyasetteki başarısında kadınların oynadığı role dikkati çekti. Siyasette 40 yıldır verdiği mücadelede başarılı olmasının gerisinde iki önemli faktör bulunduğunu belirten Erdoğan, "Birincisi daima bana destek olan bir eşe ve çocuklara sahip olmamdır. İkincisi de gençlik kollarından ve 1989 yılındaki ilk adaylığımdan itibaren tüm siyasi çalışmalarımda hanımların etkin şekilde yer almasıdır. Bugün de katıldığım toplantılarda ziyaret ettiğim şehirlerde en büyük dayanışmayı, muhabbeti, iltifatı hanım kardeşlerimizden görüyorum." diye konuştu.

İSTİHDAMA KATKI
Erdoğan, çalışan kadınların hem cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan sorunlarla hem de iş hayatının getirdiği sıkıntılarla mücadele etmek zorunda olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemizde kadınlar iş hayatında giderek yüksek oranlarla yer almaya başlıyor. 2003 yılında yüzde 23,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı geçtiğimiz yıl yüzde 33,1'e yükseldi. Biz kadınlarımızın ve gençlerimizin iş gücüne katılımından dolayı gayet memnunuz. Çalışmak isteyen herkes için yeni iş alanları oluşturmak, bizlerin görevidir. İstihdam seferberliğinde de öncelik kadınların olacak"

30 BİN ÖĞRETMEN VE KADRO
Kadınların "kadro" diyerek tezahüratta bulunması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakanımız gerekli talimatların sorumlu arkadaşlara verildiğini ifade ettiler. 16 Nisan'dan sonra yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönemin şartlarına göre de bütün konular çok daha farklı bir şekilde ele alınacaktır. Öğretmenlere 20 bin kadro açıldı ve bunun adımı atıldı. Öyle zannediyorum Ağustos'tan sonra 10 bin daha ilave edilecek. Aynı şekilde işçiler, taşeronlar noktasında da sorunlar çözülecek" dedi.

SİNSİ YAKLAŞIM
Kadınlar arasında başı açık başı kapalı diye bir ayrımı hiçbir zaman yapmadıklarını belirten Erdoğan, "Bir medya kuruluşunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde başörtülü kadın personelin çalışabilmesini sinsice eleştiren bir haber çıktı. Hani bu işlerden rahatsız olmuyordunuz? Niye rahatsız oldunuz? Dünya değişti, Türkiye değişti, kurumlarımız değişti ama maalesef bazı kafalar hala eski köhne alışkanlıklarından vazgeçmiyor" dedi.
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