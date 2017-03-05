Kadınlara can borcum var

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan,"Siyasi hayatımdakadınlarımıza zaten çokborçlanmıştım. 15 Temmuz'dansonra buna bir de can borcueklendi. İnşallah bugüne kadarolduğu gibi bundan sonra dakadınlarımızla omuz omuzamücadelemizi sürdüreceğiz."dedi. Erdoğan, HAK-İŞtarafından düzenlenen 6.Uluslararası Kadın EmeğiBuluşması'nda, siyasettekibaşarısında kadınların oynadığırole dikkati çekti. Siyasette 40yıldır verdiği mücadeledebaşarılı olmasının gerisindeiki önemli faktör bulunduğunubelirten Erdoğan, "Birincisidaima bana destek olanbir eşe ve çocuklara sahipolmamdır. İkincisi de gençlikkollarından ve 1989 yılındaki ilkadaylığımdan itibaren tüm siyasiçalışmalarımda hanımların etkinşekilde yer almasıdır. Bugünde katıldığım toplantılardaziyaret ettiğim şehirlerde enbüyük dayanışmayı, muhabbeti,iltifatı hanım kardeşlerimizdengörüyorum." diye konuştu.
İSTİHDAMA KATKI Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan kadınların hem cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan sorunlarla hem de iş hayatının getirdiği sıkıntılarla mücadele etmek zorunda olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemizde kadınlar iş hayatında giderek yüksek oranlarla yer almaya başlıyor. 2003 yılında yüzde 23,9olan kadınların iş gücünekatılım oranı geçtiğimiz yılyüzde 33,1'e yükseldi. Biz kadınlarımızın ve gençlerimizin iş gücüne katılımından dolayı gayet memnunuz. Çalışmak isteyen herkes için yeni iş alanları oluşturmak, bizlerin görevidir. İstihdam seferberliğinde de öncelik kadınların olacak"
30 BİN ÖĞRETMEN VE KADRO Kadınların "kadro" diyerek tezahüratta bulunması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakanımız gerekli talimatların sorumlu arkadaşlara verildiğini ifade ettiler. 16 Nisan'dan sonra yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönemin şartlarına göre de bütün konular çok daha farklı bir şekilde ele alınacaktır. Öğretmenlere 20 bin kadro açıldı ve bunun adımı atıldı. Öyle zannediyorum Ağustos'tan sonra 10 bin daha ilave edilecek. Aynı şekilde işçiler, taşeronlar noktasında da sorunlar çözülecek" dedi.
SİNSİ YAKLAŞIM Kadınlar arasında başı açık başı kapalı diye bir ayrımı hiçbir zaman yapmadıklarını belirten Erdoğan, "Bir medya kuruluşunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde başörtülü kadın personelin çalışabilmesini sinsice eleştiren bir haber çıktı. Hani bu işlerden rahatsız olmuyordunuz? Niye rahatsız oldunuz? Dünya değişti, Türkiye değişti, kurumlarımız değişti ama maalesef bazı kafalar hala eski köhne alışkanlıklarından vazgeçmiyor" dedi.
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