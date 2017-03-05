Doğan’ın FETÖ’cüsüne dava

FETÖ'cü olduğu belirlenen Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu hakkındaki iddianame tamamlandı. Muratoğlu hakkında silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan açılan davada 10 yıla kadar hapis istendi. İddianamede itirafçı Ramazan Aykış'ın "Muratoğlu örgütün avukat yapılanmasındandı. Doğan Holding'le örgüte yakın hukuk bürosunun vekalet ilişkisi 17-25 Aralık sonrası da devam etti. Muratoğlu'yla iş takipleri nedeniyle sıkça görüştük" ifadelerine de yer verildi.
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