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Doğan’ın ’cüsüne dava

Doğan’ın FETÖ’cüsüne dava
'cü olduğu belirlenen Doğan Holding Ankara temsilcisi hakkındaki iddianame tamamlandı. Muratoğlu hakkında silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan açılan davada 10 yıla kadar hapis istendi. İddianamede itirafçı Ramazan Aykış'ın "Muratoğlu örgütün avukat yapılanmasındandı. Doğan Holding'le örgüte yakın hukuk bürosunun vekalet ilişkisi 17-25 Aralık sonrası da devam etti. Muratoğlu'yla iş takipleri nedeniyle sıkça görüştük" ifadelerine de yer verildi.
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  • 05 Mart 2017, Pazar 01:16
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