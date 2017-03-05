Doğu Anadolu Projesi, Güney Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi veDoğu Karadeniz Projesi kapsamındaki 35 ilde yeni ahır ve ağıl yapımına, mevcut ağıl ve ahırların tadilatına yüzde 50 hibe desteği ile küçükbaş hayvancılık işletmelerine damızlık koç ve teke alımına yüzde 80 hibe desteği verilecek. Bu kapsamda ahıl ve ağıl yapımı için yıl içerisinde 200 milyon liralık hibe üreticilere dağıtılacak.
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