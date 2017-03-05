Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 6 ay ertelendi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2B arazisi olup da satın alma başvurusunu yapan ancak ödemesini yapamayan veya taksitini ödeyemeyen vatandaşlara 6 ay daha imkan sağladıklarını belirterek, "Yani eylüle kadar ödemeleri ertelemiş oluyoruz. Yine 2B arazisi olup da bu araziyi almak için başvurmamış vatandaşlarımız için de aynı uzatmayı yapıyoruz." dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya gelen Bakan Ağbal, Sakarya'nın şehir olarak ülke ekonomisine önemli katkıları bulunan bir il olduğunu söyledi.

Ağbal, kentte bulunan 8 organize sanayi bölgesinin 4'ünün aktif olarak çalıştığını ifade ederek, "Diğerleri için de çalışmalar devam ediyor. Gelişen, büyüyen Türkiye'de Sakarya önümüzdeki yıllarda bu büyümeden daha fazla pay alacak. Çünkü çok güçlü bir üniversitesi var. Çok güçlü bir sanayi birikimi var. Çok güçlü bir müteşebbis birikimi var. Çok ciddi bir lokasyon üzerinde bulunuyor ve bu sahip olduğu insan kaynağıyla büyüyen ve kalkınan Türkiye'nin önemli bir aktörü olacak." diye konuştu.

Sakarya'ya bir üniversitenin artık yetmediğini vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

"İnşallah Sakarya'da ikinci bir üniversiteyi kurmak üzere Valimiz, milletvekilimiz kentin ileri gelenleri gayret içerisindeler. Biz de bakanlık olarak buna destek veriyoruz. İnşallah Sakarya'da Uygulamalı Bilimler Üniversitesini kuruyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Özellikle sanayileşen, büyüyen, gelişen Sakarya ekonomisine gerçekten bu üniversite büyük değer katacak. Uygulamalı bilimlerin üniversite olarak konumlandırılması gerçekten son derece önemli çünkü sanayide ihtiyacımız olan ara elemanı, nitelikli elemanı özellikle teknik alandaki yetişmiş insan gücünü inşallah bu üniversite Sakarya'ya kazandıracak."

Bakan Ağbal, Sakarya Üniversitesinin başlı başına bir ekol olduğunu dile getirerek, yeni kurulacak üniversitenin de Sakarya ve Türkiye ekonomisine büyük değer katacağını dile getirdi.

2B ARAZİ BAŞVURULARINA EK SÜRE

Ağbal, iki gün sonra sona erecek 2B arazi işlemlerine başvuru süresinin alınan kararla uzatıldığını söyledi.

Sakarya'da da çok sayıda 2B arazisi bulunduğunu aktaran Ağbal, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan bir kısmı zamanında müracaat etmiş ama ödemelerini yapmakta sıkıntı çekmiş, taksitlerini ödememiş, 2B arazisini alma hakkını kaybetmiş. Bununla ilgili normalde 7 Mart'a kadar getirmiş olduğumuz bir imkan vardı. O imkan bitiyor. 7 Mart geldiğinde ödemelerini aksatanlar bu sistemden çıkarılacaklardı. Fakat hükümet olarak bu konuda bir karar aldık. İnşallah Sakarya başta olmak üzere bütün vilayetlerimizde 2B arazisi olup da satın alma başvurusunu yapan ancak ödemesini yapamayan veya taksitini ödeyemeyen vatandaşlarımıza 6 ay daha imkan sağlıyoruz. Yani eylüle kadar ödemeleri ertelemiş oluyoruz. Yine 2B arazisi olup da bu araziyi almak için başvurmamış vatandaşlarımız için de aynı uzatmayı yapıyoruz. Dolayısıyla 2B arazisi olan vatandaşlarımıza böylelikle 6 ay süreli yeni bir imkan da getirmiş oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Bakan Ağbal, gelişen, büyüyen Türkiye'de Sakarya'nın önümüzdeki yıllarda bu büyümeden daha fazla pay alacağını da sözlerine ekledi.