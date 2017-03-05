50 bin lira için sahte mesaj!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, cep telefonu dolandırıcılarının KOSGEB adını kullandığını, böyle bir cep telefonu mesajının kendisine bile geldiğini söyledi. Biçer, "'KOSGEB kredisi çıkartılacak' denilerek mesajlar gönderiliyor. Kimi avlayabilirlerse. Bunlara itibar etmemek lazım" dedi. Biçer, "Hükümetimiz kesenin ağzını açtı. Bizim yıllık destek bütçemiz 1 milyar TL'nin üzerinde. Bu programla ödeyeceğimiz faiz yükü 2.5 milyar lira. Taleplerin büyük çoğunluğu karşılandı. 460 bin 167 işletmeye, 20 bin liradan 50 bin liraya kadar, faizini KOSGEB ödemek şartıyla anlaştığımız bankalardan kredi kullanacaklar" dedi.
BÜROKRASİ BIKTIRIYOR
Bu arada kredi almak isteyen KOBİ'lere bürokratik engel çıkartıldığı şikayetleri de arttı. Krediye hak kazanıp soluğu bankada alan işletme sahiplerinin önemli kesimi 'finansal uygunluk' cenderesine sokuldu. KOSGEB bürokrasisi de 50 bin liralık kredilerin limitlerini 20 bin liraya kadar düşürdü. Bunu fırsat bilen bankacılar da kredileri tırpanladı. 20 bin TL'lik kredi bankada 10 bin TL'ye indirildi. Krediye ulaşma kriterleri limit düşüşüyle de sınırlı kalmadı. Bankalar ev araba ipoteği gibi onlarca belge isteyip esnafı zora sokuyor.
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