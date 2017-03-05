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10 yıl vergi yok!

10 yıl vergi yok!
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Süper Teşvik Paketi'nin yatırımcı odaklı geliştirildiğini ifade ederek "Teşvik belgesi alanlardan 10 yıl süre ile normal bildiğimiz yatırım katkı oranı dışında hiçbir şekilde vergi almayacağız" dedi. Ağbal teşvik sisteminde arsanın bedava olduğunu, ayrıca çalıştırılan işçiler için de prim desteği verdiklerini söyledi.
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