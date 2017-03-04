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lar artacak

Yatırımlar artacak
Başbakanlık Türkiye Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, İngiliz yatırımcıları Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ettiğini belirterek, 2017'nin doğrudan yabancı yatırımlar açısından iyi bir yıl olacağını söyledi. İngiltere'de ağırlıklı olarak otomotiv sektörü temsilcileri ile bir dizi görüşmede bulunan Ermut, "2017 hem doğrudan yatırımlar hem de Türkiye ekonomisi açısından iyi bir yıl olacak" dedi.
Etiketler:
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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