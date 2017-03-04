Ukrayna seferi!

Türkiye ile Ukrayna arasında sadece kimlik kartıyla seyahat için geçen ay mutabakata varıldı. Yaz gelmeden başlaması planlanan vizesiz seyahat ile iki ülke arasındaki turizm pastası büyüyecek. AntalyaTicaret ve SanayiOdası BaşkanıDavut Çetin, Rus turizm pazarındaki yükselişin, İsrail ve Ukrayna pazarı ile destekleneceğini söyledi. Çetin, "Rus pazarındaki hareket turizm rakamlarını yukarı çekecek. Yaptığımız ilk çalışmalara göre bu pazarda 3 milyon seviyesini geçeriz" dedi. İsrail ve Ukrayna turizm pazarına ilişkin rakamlar aktaran Çetin, şöyle devam etti: "İsrailli turist oranını 280binlere kadar çıkarmıştık. Şimdiki hedefimiz 400 bin. Ukrayna'da ise 1 milyona kadar ulaşabiliriz. Çünkü pasaportla gelen kişi sayısı 572 bin civarındaydı. Pasaport zorunluluğu kalkarsa, bu rakam 2 katınaçıkar." Avrupa turizm pazarında bazı sıkıntıların yaşandığını belirten Çetin, "Özellikle Almanya'da sıkıntı var. Hollanda stabil, İngiltere yükseliyor. Avrupa'daki asıl yansımaları ise fuarlarda göreceğiz" diye konuştu
RUSLAR 35 KAT ARTTI
Öte yandan uçak krizi nedeniyle 2016'da Rusya turizm pazarında çok büyük düşüş yaşanan Antalya'da, Ocak ve Şubat aylarındaki artış rekor seviyelere ulaştı. Rusya başta olmak üzere BDT ülkelerini içeren pazarda 2016 Ocak- Şubat aylarında Antalya'ya bin398 turist gelirken, bu yıl bu sayı 27 bin 75 kişiye yükseldi.
SAĞLIKTURİZMİNDEHEDEF 7MİLYAR $ Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi KurucuBaşkanı Emin Çakmak, son 6 ayda Türkiye'ninfizik tedavi ve rehabilitasyon konusundadünyanın yükselen yıldızı haline geldiğinibelirterek, sağlık turizmindeki hedeflerinin 2017yılında 7 milyar dolar olduğunu söyledi.
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