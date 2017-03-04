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seferi!

ile vizesiz seyahat için anlaşmaya varıldı. Kimlik ile girişlerin başlamasıyla, 1 milyon Ukraynalı ülkemize gelmek için başvurdu. İsrail’den ise 400 bin bekleniyor

Ukrayna seferi!
Türkiye ile Ukrayna arasında sadece kimlik kartıyla seyahat için geçen ay mutabakata varıldı. Yaz gelmeden başlaması planlanan vizesiz seyahat ile iki ülke arasındaki turizm pastası büyüyecek. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Rus turizm pazarındaki yükselişin, İsrail ve Ukrayna pazarı ile destekleneceğini söyledi. Çetin, "Rus pazarındaki hareket turizm rakamlarını yukarı çekecek. Yaptığımız ilk çalışmalara göre bu pazarda 3 milyon seviyesini geçeriz" dedi. İsrail ve Ukrayna turizm pazarına ilişkin rakamlar aktaran Çetin, şöyle devam etti: "İsrailli oranını 280 binlere kadar çıkarmıştık. Şimdiki hedefimiz 400 bin. 'da ise 1 milyona kadar ulaşabiliriz. Çünkü pasaportla gelen kişi sayısı 572 bin civarındaydı. Pasaport zorunluluğu kalkarsa, bu rakam 2 katına çıkar." Avrupa turizm pazarında bazı sıkıntıların yaşandığını belirten Çetin, "Özellikle Almanya'da sıkıntı var. Hollanda stabil, İngiltere yükseliyor. Avrupa'daki asıl yansımaları ise fuarlarda göreceğiz" diye konuştu

RUSLAR 35 KAT ARTTI
Öte yandan uçak krizi nedeniyle 2016'da Rusya turizm pazarında çok büyük düşüş yaşanan Antalya'da, Ocak ve Şubat aylarındaki artış rekor seviyelere ulaştı. Rusya başta olmak üzere BDT ülkelerini içeren pazarda 2016 Ocak- Şubat aylarında Antalya'ya bin 398 turist gelirken, bu yıl bu sayı 27 bin 75 kişiye yükseldi.

SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEF 7 MİLYAR $
Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, son 6 ayda Türkiye'nin fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda dünyanın yükselen yıldızı haline geldiğini belirterek, sağlık turizmindeki hedeflerinin 2017 yılında 7 milyar dolar olduğunu söyledi.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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