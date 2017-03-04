Karaborsacıya geçit yok

GÜmrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünlerini temsil eden elektronik ürün senetlerinin işlem göreceği, uluslararası düzeyde faaliyet gösterecek Türkiye Ürün İhtisas Borsası kuruluşunun Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını belirtti. Merkezi Ankara'da olmak üzere 100 milyon lira sermaye ile kurulacak borsayla depolamalardan kaynaklanan ürün kayıplarını önlemek istediklerini ifade eden Tüfenkci, çalışmalar kapsamında ürününü lisanslı depoya koyan üreticilere ve üretici birliklerine ton başına 25 lira tutarında nakliye desteği sağlanacağını söyledi. Lisanslı depolarda saklanabilen hububat ve yağlı tohumlar ile pamuk ve zeytin senetlerinin ürün ihtisas borsasında işlem göreceğini ifade eden Bakan Tüfenkci, çalışma ile bu ürünlerde karaborsacılığın da önünü keseceklerini vurguladı. Tüfenkci, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla kuru kayısı, Antep fıstığı, fındık, zeytinyağı ve kuru üzüme ilişkin elektronik ürün senetlerinin de borsada işlem göreceğini ifade etti. Tüfenkci, bugüne kadar 44 şirkete lisanslı depo işletmesi kuruluş izni verdiklerini ve bunlardan 19'unun faaliyetlerine başladığını anlattı.



Barış ŞİMŞEK