Karaborsacıya geçit yok

GÜmrük ve Ticaret BakanıBülent Tüfenkci, lisanslıdepolarda muhafaza edilen tarımürünlerini temsil eden elektronikürün senetlerinin işlem göreceği,uluslararası düzeyde faaliyetgösterecek Türkiye Ürün İhtisasBorsası kuruluşunun BakanlarKurulu'nda imzaya açıldığınıbelirtti. Merkezi Ankara'da olmaküzere 100 milyon lira sermaye ilekurulacak borsayla depolamalardankaynaklanan ürün kayıplarınıönlemek istediklerini ifade edenTüfenkci, çalışmalar kapsamındaürününü lisanslı depoya koyanüreticilere ve üretici birliklerine tonbaşına 25 lira tutarında nakliyedesteği sağlanacağını söyledi. Lisanslıdepolarda saklanabilen hububat veyağlı tohumlar ile pamuk ve zeytinsenetlerinin ürün ihtisas borsasındaişlem göreceğini ifade eden BakanTüfenkci, çalışma ile bu ürünlerdekaraborsacılığın da önünükeseceklerini vurguladı. Tüfenkci,önümüzdeki dönemde yapılacakçalışmalarla kuru kayısı, Antep fıstığı,fındık, zeytinyağı ve kuru üzümeilişkin elektronik ürün senetlerinin deborsada işlem göreceğini ifade etti.Tüfenkci, bugüne kadar 44 şirketelisanslı depo işletmesi kuruluş izniverdiklerini ve bunlardan 19'ununfaaliyetlerine başladığını anlattı.
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