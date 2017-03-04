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İstanbul’a yeni metro
İstanbul'a yeni hattı geliyor. Sefaköy-Beylikdüzü arasına yapılması planlanan metro hattı, metrobüs yoğunluğu olan E-5 yoluna paralel olacak. Proje 10 istasyondan oluşacak ve TÜYAP fuar alanında son bulacak. Yeni metro güzergahı aynı zamanda Sefaköy-Başakşehir arasına yapılması planlanan Havaray'a ve metrobüse de entegre edilecek. Sefaköy- Beylikdüzü metro hattı 15 kilometre uzunluğunda olacak.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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