Herkesin evi olacak

EMEKLİYE REFAH PAYI
Yoksul kesim refah artışından daha fazla pay alacak.
İşi, geliri olmayan tek bir aile kalmayacak.
Her aile sosyal güvenceye sahip olacak.
Gelişme hızından pay almayan tek bir emekli kalmayacak. Emeklilerin uygun koşullarda ev sahibi olması için de destek sağlanacak.
Adil gelir paylaşımı için tüm imkanlar seferber edilecek.
Bu yıl için 2 milyon istihdam hedefinin aşılması, işsizliğin yüzde 5'e düşürülmesi sağlanacak. İş kapısı açana teşvikler artacak, kadına destekler ön plana çıkarılacak.
Alt, orta gelir grubunun ev sahibi olmasına öncelik verilecek. Konut kredilerinde vergi istisna, muafiyetleri sosyal ve ekonomik amaçlar dikkate alınarak gözden geçirilecek.
Hazal ATEŞ
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