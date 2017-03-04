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Şubat’ta çift haneye çıktı

Enflasyon Şubat’ta çift haneye çıktı
Enflasyon, Şubat'ta beklentilerin üstünde artarak yıllık bazda yüzde 10.13'e çıktı. Ulaştırma ve gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra, geçen yılki negatif verinin baz etkisiyle, Şubat'ta yükselen un, Nisan'da başlayacak düşüş trendi ile yılın ikinci yarısında tekrar tek haneye gerilemesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Şubat'ta yüzde 0.81 arttı. Zam şampiyonu mandalina oldu.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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