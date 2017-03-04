Emekliye intibak zammı

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak için AnayasaMahkemesi'nden çıkacak karara kilitlendi. İntibak için gittiği Kamu Denetçiliği Kurumu'nun haklı bulmasına karşın, idare mahkemesi ve Yargıtay'dan olumsuz yanıt alan Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı'nın, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun sonucu merakla bekleniyor.
HERKESİ KAPSAYACAK
Eğer Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı öncesine ilişkin intibak düzenlemesinin yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse, 2000 sonrasıemekli olan herkese intibakzammı yolu açılacak. Emeklilerin tek tek dava açmasına gerek olmayacak, çıkacak karar herkesi kapsayacak. Bu durumda milyonlarca emeklinin maaşı artacak. 2000 yılı ve öncesinde emekli olan işçi emeklileri intibak sayesinde Ocak 2013 tarihinde 50lira ile 355 lira arasındadeğişen zamlardan yararlanmıştı. Yeni intibakta da zamların benzer olacağı belirtiliyor. Bu durumda 2000 ve sonrası emekli olanların maaşında 355 liraya varan zamlar söz konusu olacak. Emekliler Anayasa Mahkemesi'nin kararını umutla beklerken; TürkiyeEmekliler Derneği, başvuruda talep edilen intibak düzenlemesinin 4-5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirtiyor.
TEMMUZ'DA ZAM VAR
Tüm emeklilerin maaşı Temmuz'da değişecek. Ocak'ta maaşları yüzde 4.73 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Memur emeklilerine ise Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam olacak.
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