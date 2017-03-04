Yol Durumu
  1. Enflasyon Şubat’ta çift haneye çıktı
  2. Başbakan Yıldırım TÜSİAD’ı kabul etti

Dinçer hisselerini sattı

Dinçer TeknoSA hisselerini sattı
Suzan Sabancı Dinçer, İç ve Dış Ticaret AŞ'deki 870 bin 263 adet hissesini sattı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı duyuruda, Suzan Sabancı Dinçer'in TeknoSA payları ile ilgili olarak 3.50 lira fiyattan 870 bin 263 adet hisse satış işlemi gerçekleştirdiği ve şirketteki payının sıfırlandığı bildirildi.
Etiketler:
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar