Başbakan Yıldırım TÜSİAD’ı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım Erol Bilecikbaşkanlığındaki yeni TÜSİAD YönetimKurulu'nu kabul etti. TÜSİAD BaşkanıBilecik, küresel ortamda Türkiye'nin, güçlüdemokrasi, sürdürülebilir ekonomik büyüme vesosyal kalkınma hedefleri açısından, kamu veözel sektör işbirliğinin her zamankindençok daha fazla önem kazandığını belirterek,şöyle konuştu: "Bu açıdan Sayın Başbakan ileverimli bir görüşme gerçekleştirdik. İş dünyasıolarak, daha rekabetçi bir Türkiye adınaönümüzde ortaklaşa takip edeceğimizyoğun bir program olduğunu görüyoruz."
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