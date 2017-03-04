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Başbakan Yıldırım TÜSİAD’ı kabul etti

Başbakan Yıldırım TÜSİAD’ı kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım Erol Bilecik başkanlığındaki yeni TÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabul etti. TÜSİAD Başkanı Bilecik, küresel ortamda Türkiye'nin, güçlü demokrasi, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedefleri açısından, kamu ve özel sektör işbirliğinin her zamankinden çok daha fazla önem kazandığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu açıdan Sayın Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İş dünyası olarak, daha rekabetçi bir Türkiye adına önümüzde ortaklaşa takip edeceğimiz yoğun bir program olduğunu görüyoruz."
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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