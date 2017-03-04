80 bin esnaf eklendi

Türkiye Esnaf ve SanatkarlarıKonfederasyonu Başkanı BendeviPalandöken, geçen yıl Ocak'ta 1 milyon602 bin 182 olan üye sayılarının, 1 yılda79 bin 925 yeni girişimcinin eklenmesiyle,1 milyon 682 bin 107'ye ulaştığınıbelirtti. Yeni girişimcilere verilen eğitimlerinolumlu sonuçlarının görüldüğünü söyleyenPalandöken, "Gençlerde girişimcilikbilinci oluşturmak ve kadınların ekonomidekivarlığını artırmak hedeflenmeli, özelteşvikler verilmeli" dedi.
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