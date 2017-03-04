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80 bin eklendi

80 bin esnaf eklendi
Türkiye ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yıl Ocak'ta 1 milyon 602 bin 182 olan üye sayılarının, 1 yılda 79 bin 925 yeni girişimcinin eklenmesiyle, 1 milyon 682 bin 107'ye ulaştığını belirtti. Yeni girişimcilere verilen eğitimlerin olumlu sonuçlarının görüldüğünü söyleyen Palandöken, "Gençlerde girişimcilik bilinci oluşturmak ve kadınların ekonomideki varlığını artırmak hedeflenmeli, özel teşvikler verilmeli" dedi.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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