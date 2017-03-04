1.4 milyon kişi promosyonu aldı

Çalışma Bakanı MehmetMüezzinoğlu, 1 milyon 433 bin 290emeklinin promosyon ödemesini aldığınısöyledi. Bazı özel bankaların promosyonödemelerinde bonus verme hazırlığıiçinde olduğunu duyduğunu vurgulayanMüezzioğlu, "Ne kadar rekabet olursaemeklimiz kazanır" dedi. Büyükanneyemaaş projesinin en geç ayın 15'indebaşlamış olacağını belirten Müezzinoğlu,"İlk incelemelerin ardından 29 bin 360 kişiprojeye katılma hakkı kazandı. Bunlardan 6bin 500'ü projelendirilecek" diye konuştu.Müezzinoğlu, istihdam seferberliğinin ilkverilerini içeren Şubat ayında istihdamın net232 bin 85 kişi arttığını açıkladı.
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