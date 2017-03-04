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1.4 milyon kişi promosyonu aldı

1.4 milyon kişi promosyonu aldı
Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 milyon 433 bin 290 emeklinin promosyon ödemesini aldığını söyledi. Bazı özel bankaların promosyon ödemelerinde bonus verme hazırlığı içinde olduğunu duyduğunu vurgulayan Müezzioğlu, "Ne kadar rekabet olursa emeklimiz kazanır" dedi. Büyükanneye maaş projesinin en geç ayın 15'inde başlamış olacağını belirten Müezzinoğlu, "İlk incelemelerin ardından 29 bin 360 kişi projeye katılma hakkı kazandı. Bunlardan 6 bin 500'ü projelendirilecek" diye konuştu. Müezzinoğlu, istihdam seferberliğinin ilk verilerini içeren Şubat ayında istihdamın net 232 bin 85 kişi arttığını açıkladı.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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