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Uç beylerinden 7 milyar dolar

FORBES 100 listesine gurbetteki zenginler damga vurdu. Uç beylerinin toplam serveti 7 milyar dolara ulaştı. Bu yılki listeye 9 yeni isim girdi...

Uç beylerinden 7 milyar dolar
Forbes Türkiye, bu yıl 12'nci kez hazırladığı 'En Zengin 100 Türk-FORBES 100' listesini açıkladı. Listeye, bu yıl 9 yeni isim girdi, 46 kişi servetlerini artırdı. Listedekilerin toplam serveti 8.2 milyar dolarlık artışla 102.9 milyar dolar oldu. Yıldız Holding Başkanı Murat Ülker 3.7 milyar dolarlık kişisel serveti ile listede zirveye oturdu. 3 milyar dolarlık servetiyle Fiba Holding Başkanı Hüsnü Özyeğin ikinci oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel ve ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, 2.4 milyar dolarla üçüncülüğü paylaştı. Gurbetteki zenginlerin serveti de arttı. Uç beylerinin toplam serveti 7 milyar doları geçti. Şirketi Samumed ile yaşlanmayı durdurmayı vaat eden Osman Kibar (8'inci sırada) listeye 2 milyar dolarla tepeden giriş yaptı. İnternet güvenlik şirketi Comodo'nun kurucusu Melih Abdulhayoğlu, 50'nci sırada yer buldu.
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