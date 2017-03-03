Uç beylerinden 7 milyar dolar

Forbes Türkiye, bu yıl 12'nci kez hazırladığı 'En Zengin100 Türk-FORBES 100' listesini açıkladı. Listeye, bu yıl 9 yeni isim girdi, 46 kişi servetlerini artırdı. Listedekilerin toplam serveti 8.2 milyar dolarlık artışla 102.9 milyar dolar oldu. Yıldız Holding BaşkanıMurat Ülker 3.7 milyar dolarlık kişisel serveti ile listede zirveye oturdu. 3 milyar dolarlık servetiyle Fiba Holding BaşkanıHüsnü Özyeğin ikinci oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat SevimArsel ve ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı ŞarıkTara, 2.4 milyar dolarla üçüncülüğü paylaştı. Gurbetteki zenginlerin serveti de arttı. Uç beylerinin toplam serveti 7 milyar dolarıgeçti. Şirketi Samumed ile yaşlanmayıdurdurmayı vaat edenOsman Kibar (8'inci sırada)listeye 2 milyar dolarla tepedengiriş yaptı. İnternet güvenlikşirketi Comodo'nun kurucusuMelih Abdulhayoğlu,50'nci sırada yer buldu.
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