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kendi sini üretiyor

Her geçen gün düşmanlarını kıskandıracak yeni bir gelişme daha yaşanıyor. de hız kesmeden ye devan eden Türkiye k alanında da kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda önemli adımlar atıyor.

2023 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Ülkemizin sinden rahatsız olan çevreleri her gün kıskandıracak yeni bir gelişme yaşanıyor. k alanda da dünya devleriyle yarışmak için kolları sıvayan Türkiye bu alanda büyük atılımlarını tüm hızıyla sürdürmek amacında. Her alanda 'kendi kendine yeten bir ülke' olma gayesini bir yol haritası olarak benimseyen Türkiye, yakın zamanda birçok yeni projeye daha imza atarak gücüne güç katacak.

İşte Türkiye'nin uluslararası arenada neden bu kadar hedef alındığını gösteren o istatistikler:
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  • 03 Mart 2017, Cuma 23:34
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