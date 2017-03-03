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Trafikte i sebebi

Trafikte cep kullanımı ehliyet iptali sebebi
'de, sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen 2 yıllık sahiplerinin sürücü izinleri edilecek. Yeni sürücüler, bir kez cep telefonuyla konuşurken yakalansa dahi ehliyet sınavını baştan vermeleri gerekecek. 1 Mart'tan itibaren uygulamaya konulan yeni kurallar kapsamında sürücüleri, 6 puanlık ceza puanının yanında, 200 pound'luk para cezası da bekliyor. 2 yıldan eski şoförlerin ehliyetleri ise 3 yıl içinde 12 puan ceza almaları durumunda iptal edilecek. 2015'e ait rakamlara göre, Büyük Britanya'da 22 kişi, sürücü koltuğunda cep telefo- nu kullanımına bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. 99 kişi ise bu nedenle oluşan kazalarda ciddi şekilde yaralandı.
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  • 03 Mart 2017, Cuma 01:23
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