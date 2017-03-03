THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen ödül törenine, markayı temsilen THY Finansman Başkanı Ayşegül Denli katıldı.

Ödülleri, THY adına teslim alan Denli, küresel ölçekte oldukça zor bir yıl olan 2016 genelinde, finansman dalında 3 ödüle birden layık görülmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Denli, THY ailesi olarak havacılığa dair her alanda başarı sağlamak adına var güçleriyle çalıştıklarını kaydederek, "Bu gayretimizin süreklilikle takdir ediliyor olması ve 'Bonds and Loans' gibi önemli kuruluşlarca ödüllendiriliyor olmak bizim için hem gurur hem de motivasyon kaynağı." ifadelerini kullandı.

THY, Eylül-Kasım 2015 döneminde teslimi gerçekleşen, 3 A321-200 uçağının finansmanıyla "Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı" dalında ikincilik ödülüne layık görüldü.

THY, 2015 yılı eylül ayında teslim alınan 1 B777-300ER uçağının finansmanıyla "Yılın En İyi Ticaret ve İhracat Finansmanı" dalında ikincilik ödülüne layık görüldü. Toplam finanse edilen miktar 16,8 milyar Japon yeni oldu.

Şirket aynı zamanda, Mayıs-Ağustos 2016 arasında teslimi gerçekleşen 1 B777-300ER ve 8 B737-800 uçaklarının finansmanıyla "Yılın En İyi Ulaştırma ve Taşımacılık Finansmanı" dalında üçüncülük ödülü aldı. Toplam finanse edilen miktar 430 milyon avro olurken, küresel taşıyıcı uyguladığı finansal kiralama yöntemiyle seçkin ve yenilikçi bir finansmanı başarıyla tamamlamış oldu.

THY, uygulamaya geçirdiği yenilikçi ve türünün tek örneği olan finansman modelleri sayesinde Jane's Transport Finance, Global Transport Finance, Bonds & Loans ve Airfinance Journal gibi değerlendirme kuruluşları tarafından 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında çeşitli ödüllere layık görüldü.