Salatalık zam şampiyonu

İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 29.44 ile salatalık oldu. İTO'nun verilerine göre, artışta salatalığı, yüzde 25.81 ile mandalina, yüzde 19.45 ile limon ve yüzde 10.37 ile ilaçlar izledi. Şubat'ta karnabahar yüzde 19.91 gerileme ile fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatı azalan diğer ürünler ise yüzde 17.83 ile bayan kazağı, yüzde 14.40 ile domates ve yüzde 12.52 ile erkek pantolonu oldu.