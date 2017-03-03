Memura yüksek gelir

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu personelinin mali hakları konusunda yapılacak çalışmalarda kadro ve pozisyon unvanları ile ödeme unsurlarının sadeleştirilmesinin planlandığını bildirdi. Yeni sisteme göre performansı yüksek olanın geliri de yüksek olacak. Kadro ve pozisyon unvanları ile ödeme unsurları sadeleştirilecek. Aynı statüde çalışanların maaşı eşitlenecek. Amir, mahiyetindeki çalışandan daha az maaş alamayacak.
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