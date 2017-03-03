Başbakan Yıldırım, taşeron işçilere, mevsimlik işçilere ve 4/C’lilere müjde verdi: ‘Herkesi mutlu edecek bir çözüm üretme konusunda talimat verdim. Çalışma yapılıyor. İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak’
Başbakan Binali Yıldırım, ÖzOrman İş Sendikası'nın düzenlediğikonferansta kadro müjdesi verdi. Yıldırım,"Herkesi mutlu edecek bir çözümüüretme konusunda, gerek taşeron işçilerimizgerek mevsimlik işçilerimiz gerek4/C'liler, bütün bu sorunları çözmek içinarkadaşlarımıza gereken talimatları verdim,çalışmalarını yapıyorlar. İnşallahuygun bir çözüm mutlaka bulunacak"dedi.'15 Temmuz Darbe Girişimi-Küresel Satranç' adlı UluslararasıDemokrasi Kongresi'nde konuşan BaşbakanYıldırım, geçici orman işçilerininsorunlarını ve çözümü konusundakitaleplerini dinlediklerini kaydetti. Yıldırım,şunları söyledi: "Sorununuzu enyüksek perdeden burada huzurumuzdailettiniz. Siz görevinizi yaptınız. Şimdibize düşen sizin sorunlarınızı torunlarahavale etmek değil, çözmektir.Türkiye'de mevsimlik işçi, geçici işçi,taşeron işçisi ve buna benzer kamudavar olan önemli de bir sorunumuz var.Sorunları çözerken asla popülizm yapmadık.Bundan sonra da popülizmle işimizolmaz. Ümit verip arkasını getirmekbizim en büyük hassasiyetimizdir.Bu konuyu biliyoruz. Bunun çözümününkolay bir iş olmadığını da biliyoruz. Amabunun bir şekilde çözülmesi gerekliliğinide biliyoruz. Onun için herkesi mutluedecek bir çözümü üretme konusunda,gerek taşeron işçilerimiz gerek mevsimlikişçilerimiz gerek 4/C'liler, bütün busorunları çözmek için arkadaşlarımızagereken talimatları verdim, çalışmalarınıyapıyorlar. İnşallah uygun bir çözümmutlaka bulunacak. Biz hiçbir konuyubugüne kadar çözümsüz bırakmadık,bundan sonra da bırakmayız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.