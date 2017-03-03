Başbakan Binali Yıldırım, Öz Orman İş Sendikası'nın düzenlediği konferansta kadro müjdesi verdi. Yıldırım, "Herkesi mutlu edecek bir çözümü üretme konusunda, gerek taşeron işçilerimiz gerek mevsimlik işçilerimiz gerek 4/C'liler, bütün bu sorunları çözmek için arkadaşlarımıza gereken talimatları verdim, çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak" dedi. '15 Temmuz Darbe Girişimi- Küresel Satranç' adlı Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, geçici orman işçilerinin sorunlarını ve çözümü konusundaki taleplerini dinlediklerini kaydetti. Yıldırım, şunları söyledi: "Sorununuzu en yüksek perdeden burada huzurumuzda ilettiniz. Siz görevinizi yaptınız. Şimdi bize düşen sizin sorunlarınızı torunlara havale etmek değil, çözmektir. Türkiye'de mevsimlik işçi, geçici işçi, taşeron işçisi ve buna benzer kamuda var olan önemli de bir sorunumuz var. Sorunları çözerken asla popülizm yapmadık. Bundan sonra da popülizmle işimiz olmaz. Ümit verip arkasını getirmek bizim en büyük hassasiyetimizdir. Bu konuyu biliyoruz. Bunun çözümünün kolay bir iş olmadığını da biliyoruz. Ama bunun bir şekilde çözülmesi gerekliliğini de biliyoruz. Onun için herkesi mutlu edecek bir çözümü üretme konusunda, gerek taşeron işçilerimiz gerek mevsimlik işçilerimiz gerek 4/C'liler, bütün bu sorunları çözmek için arkadaşlarımıza gereken talimatları verdim, çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak. Biz hiçbir konuyu bugüne kadar çözümsüz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız."

